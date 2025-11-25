الرئيس الباكستاني يؤكد تضامن بلاده مع إيران ويرحب بتقدم المحادثات حول خط أنابيب الغاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه افاد قسم العلاقات العامة بالقصر الرئاسي الباكستاني مساء الثلاثاء، أن آصف علي زرداري التقى اليوم في إسلام آباد، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وأعضاء الوفد المرافق له.

وحضر اللقاء أيضًا وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، ونائبة وزير الخارجية أمينة بلوش، والرئيس السابق لمجلس الشيوخ والأمين العام لحزب الشعب، سيد ناير حسين بخاري.

ورحب زرداري بالدكتور لاريجاني والوفد المرافق له، وهنأه على توليه منصب المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأضاف زرداري، مستحضرًا لقاءه الأخير مع الدكتور مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إسلام آباد، أن التبادلات المستمرة بين إسلام آباد وطهران تشير إلى تطور إيجابي في العلاقات الثنائية.

وشكر آصف علي زرداري المسؤولين الإيرانيين على تضامنهم مع باكستان في أعقاب الفيضانات الأخيرة التي شهدتها البلاد، بما في ذلك إرسال الهلال الأحمر الإيراني مساعدات إنسانية.

وأضاف أن التعاون بين الدول المجاورة أمرٌ أساسي ويصب في المصلحة المشتركة للبلدين.

وأكد الرئيس الباكستاني أن إيران وباكستان تتمتعان بعلاقات عريقة متجذرة في التاريخ والعقيدة والثقافة.

وشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها المستمر للعملية الدبلوماسية خلال الحرب الباكستانية الهندية الأخيرة، وأكد مجددًا دعم باكستان السياسي والدبلوماسي لإيران في أعقاب العدوان الصهيوني.

وأشاد زرداري بصمود الشعب الإيراني خلال حرب الاثني عشر يومًا، وقال إن "القيادة التي أظهرها" قائد الثورة الاسلامية جديرة بالثناء.

كما أعرب عن تقديره لدعم إيران المبدئي لشعبي كشمير وفلسطين.

وأكد الرئيس الباكستاني استعداد بلاده للعمل بشكل وثيق مع إيران لزيادة التجارة الثنائية. وأكد على ضرورة تعزيز خط السكك الحديدية بين باكستان وإيران على سبيل الأولوية لدعم التجارة وتشجيع السياحة.

وأشار إلى أن تحسين الربط سيسهل التجارة للشركات والمسافرين، وخاصة الزوار، وسيساعد على تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفيما يتعلق بخط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان، شدد زرداري على ضرورة التوصل إلى حل عملي يرضي الطرفين، مشيرًا إلى احتياجات بلاده المتزايدة من الطاقة. ورحب بالمحادثات الفنية الأخيرة في إسلام آباد حول هذه المسألة، وقال إن باكستان تتطلع إلى مواصلة المحادثات في طهران.

وجاء في بيان صادر عن القصر الرئاسي الباكستاني: "طلب زرداري من لاريجاني نقل تحياته الحارة إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي".

من جانبه نقل الدكتور علي لاريجاني تحيات قائد الثورة الإسلامية والدكتور بزشكيان إلى الرئيس زرداري.

وشكر باكستان على دعمها الدبلوماسي والمعنوي خلال حرب الاثني عشر يومًا التي فرضها الكيان الصهيوني.