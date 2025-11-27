مسؤول باكستاني يلتقي مدير عام وزارة الخارجية الإيرانية في إسلام آباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المبعوث الباكستاني الخاص لشؤون أفغانستان، محمد صادق خان، في رسالة: تشرفت بلقاء محمد رضا بهرامي، المدير العام لشؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية، في إسلام آباد.

وأضاف: "لقد أتاح هذا الاجتماع فرصة لإجراء مناقشة صريحة وبناءة حول تطورات الوضع الإقليمي".

وكتب صادق خان: "في هذا الاجتماع، تم تبادل وجهات النظر حول المخاوف الرئيسية، بما في ذلك التطورات الأمنية والتهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية التي تعمل انطلاقًا من الأراضي الأفغانية".

وأكد أن باكستان لا تزال ملتزمة بالعمل الوثيق مع إيران وشركائها الإقليميين الآخرين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وخاصة الإرهاب، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

ووصل الدكتور علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في جمهورية إيران الإسلامية، إلى إسلام آباد يوم الثلاثاء، وعقد اجتماعات منفصلة مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ورئيس الجمعية الوطنية، ورئيس الوزراء، والرئيس، والقائد العام للجيش الباكستاني خلال هذه الزيارة التي استغرقت يومين.

وكانت الاجتماعات مع النخب ورؤساء مراكز الفكر، وحضور مؤتمر صحفي، والاجتماع مع علماء باكستانيين من بين البرامج الأخرى لزيارة لاريجاني إلى إسلام آباد.

