إيران وباكستان تؤكدان على ضرورة تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح علي لاريجاني، في لقاء مع أياز صادق، مجموعة من الحلول لإزالة العقبات التي تعترض التعاون الاقتصادي بين إيران وباكستان، وقال إن المجلس الأعلى للأمن القومي سينظر في مشاكل الناشطين الاقتصاديين ورجال الأعمال في البلدين ويضعها على رأس أولوياته.

كما أشاد بدعم باكستان الشجاع للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأوقات الحرجة.

واقترح لاريجاني تشكيل لجنة مشتركة لإزالة العقبات الاقتصادية أمام رجال الأعمال في البلدين.

ووفقًا للتقرير، تبادل الجانبان خلال هذا اللقاء أيضًا وجهات النظر حول قضايا الحدود والأمن والتعاون الإقليمي.

وفي هذا اللقاء، أشار أياز صادق إلى القدرات الواسعة التي تتمتع بها طهران وإسلام آباد، وشدد على ضرورة زيادة التعاون السياسي والاقتصادي والبرلماني، وأكد مرة أخرى على دعم باكستان المبدئي للبرنامج النووي الإيراني.

