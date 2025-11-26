"جيش" الاحتلال و"الشاباك" يبدآن عملية واسعة في شمال الضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح فلسطينيون من سكان المنطقة بأنّ بعض منازلهم تحوّلت إلى مواقع عسكرية.

كما صرّح محافظ مدينة طوباس، جنوب شرق جنين، بأنّ "جيش" الاحتلال أقام سواتر ترابية حول المنطقة، موضحاً أنّ بناء هذه السواتر أدّى إلى شلل حركة المرور في المدينة، وقدّر أنّ العملية ستستمر عدة أيام.

وبحسب "هيئة البثّ" الإسرائيلية، يشارك في العملية 3 ألوية، وتعمل بالتوازي بمساندة "الشرطة الجوية" وسلاح الجو.

وتشمل الحملة عمليات تمشيط واعتقالات، إضافة إلى ضبط وسائل قتالية ورصد ورش تصنيع أسلحة، في محاولة لإحباط إقامة خلايا للمقاومة، وجمع معلومات استخبارية، وفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

يُذكر أنّه، وفي بداية العام، نفّذ "الجيش" الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في جنين، شملت غارات جوية بطائرات مسيّرة، استهدفت مخازن أسلحة، ثم دخلت المدينة قوات عديدة، بما في ذلك "حرس الحدود" وجهاز "الشاباك".

وفي أعقاب العملية، تمّ إجلاء نحو 30 ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين.

وأسفرت اعتداءات "جيش" الاحتلال والمستوطنين عن استشهاد ما لا يقلّ عن 1057 فلسطينياً، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، فضلاً عن اعتقال أكثر من 20 ألفاً، بينهم 1600 طفل، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفق تقديرات منظمات حقوقية فلسطينية.

