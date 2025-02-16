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١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:١٨ ص

15 عملية للمقاومة في الضفة خلال اليوم الماضي

15 عملية للمقاومة في الضفة خلال اليوم الماضي

استمرت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلالاليوم الماضي، حيث تم تنفيذ 15 عملا مقاوما ضد قوات الاحتلال.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن مركز معلومات فلسطين “معطي” أشار إلى أن أعمال المقاومة تضمنت عملية تفجير عبوات ناسفة، ومظاهرتين منددتين بجرائم الاحتلال، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 12 نقطة بالضفة.

وفجّر مقاومون فلسطينيون عبوة ناسفة بآليات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين، تزامنا مع اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في مخيم جنين.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، وبلدة العيساوية بالقدس، وقرية أبو شخيدم برام الله.

وامتدت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال إلى منطقة بروقين بمحافظة سلفيت، وتل ويتما والأحياء الشرقية من محافظة نابلس، ومخيم الدهيشة وبلدة الخضر ببيت لحم، ومدينة دورا ومحافظة الخليل، وتخلل جميع هذه المواجهات إلقاء حجارة.

وخرجت مظاهرات شعبية منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي رام الله ونابلس.

/انتهى/

رمز الخبر 1954427

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