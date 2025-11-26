بالصور..اقامة حفل يوم التعبئة في حسينية الإمام الخميني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أُقيم حفل يوم التعبئة(البسيج) في حسينية الإمام الخميني، بحضور آلاف من أعضاء البسيج من جميع أنحاء البلاد.

في الحفل، الذي حضره أيضًا القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، أشار العميد سليماني، رئيس منظمة البسيج، إلى أن المهمة الرئيسية للبسيج هي بناء قوة البلاد في مختلف المجالات، بما في ذلك الدفاع والأمن، والقطاعات الثقافية والاجتماعية، والعلوم والتكنولوجيا، والإعلام والفضاء الإلكتروني، والقضاء على الحرمان، وتقدم البلاد وازدهارها، وقال: إن ثقافة البسيج هي ثقافة مقاومة، وأعضاء البسيج مستعدون للعب دور في كل مجال يتطلب التضحية من أجل بناء إيران قوية.

استذكر عدد من نشطاء البسيج حرب الاثني عشر يومًا، وأدوا أناشيد وتلاوات وملاحم. كانت هذه جوانب أخرى من حفل يوم البسيج في حسينية الإمام الخميني.

