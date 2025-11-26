نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي: الشعب الإيراني وقف خلال الحرب بروح التعبئة في مواجهة أمريكا وإسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حميد رضا حاجي بابائي، نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، خلال خطابه في الجلسة العلنية للمجلس اليوم الأربعاء، وبمناسبة إحياء أسبوع التعبئة (البسيج)، صرّح: "إن التعبئة (البسيج) هو مصداق "الشجرة الطيبة"، فهو مؤسسة ثقافية وتربوية وشعبية، انطلقت بهدف الدفاع عن القيم الإسلامية، وتعزيز الأمن الشعبي، ورفع الوعي المجتمعي."

وأشار إلى كلام الإمام الخميني (ره) بأن "التعبئة (البسيج) هو جيش الله المخلص"، وإلى تفسيره لإخلاص وصفاء أفراد البسيج، قائلاً: "كما أن قائد الثورة الإسلامية يعتبر الشخص التعبوي تجسيداً لروح أمير المؤمنين علي (ع)، وهو الإنسان الذي يكرس كل وجوده للإسلام."

وأكد حاجي بابائي، مشيراً إلى دور ثقافة التعبئة (البسيج) خلال السنوات الـ 46 الماضية: "في حرب الـ 12 يوماً المفروضة، كانت عقيدة وروح التعبئة (البسيج) لـ 90 مليون إيراني، الذين انسجموا وشاركوا بثقافة التعبئة خلال الـ 46 سنة الماضية، هم من استطاعوا وبعمل ثوري وتعبوي أن يقفوا في مواجهة أمريكا، والنظام الصهيوني، وأنصارهم، واليوم أيضاً فإن الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد هو التصرف بروح التعبئة (البسيج) وأن نكون من التعبويين، وأن نعتمد على روحية التعبئة."

وتابع في هذا السياق، مشيراً إلى أن التعبئة (البسيج) يعني الاستعداد للحضور في جميع الساحات، قائلاً: "من الجهاد والإغاثة والدعم الاجتماعي، إلى التضحية بالروح والماء (الكرامة) في صيانة كرامة وأمن الشعب. فالتعبوييون خلال 8 سنوات من الدفاع المقدس، وفي العقود الأربعة الماضية، كانوا حاضرين في الساحة كلما احتاجت البلاد، ولم يبخلوا من تقديم المساعدة والتبرع بالدم إلى التضحية بالروح والماء (الكرامة)."

وأكد في ختام كلامه: "نأمل أن يصل مجتمع إيران يوماً إلى مستوى تنبثق فيه جميع الأفكار والقرارات في إطار فكرية التعبئة (البسيج)، لأن التعبويين يقدمون أكبر الخدمات وفي نفس الوقت يتحملون أكبر اللوم."

/انتهى/