واشنطن توقف النظر في طلبات الهجرة للأفغان بعد إصابة 2 من الحرس الوطني بإطلاق نار قرب البيت الأبيض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف الرئيس دونالد ترامب إطلاق النار الذي وقع بالقرب من البيت الأبيض بأنه "عمل إرهابي"، قائلاً إنّ المشتبه به جاء من أفغانستان في عام 2021.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب دعوة ترامب لحكومته إلى إعادة فحص المهاجرين الأفغان الذين دخلوا الولايات المتحدة في عهد سلفه جو بايدن.

وقالت الإدارة، في منشور على منصة "إكس": "تظل حماية وسلامة وطننا والشعب الأميركي محور تركيزنا ومهمتنا الوحيدة".

من جهته، قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالية، كاش باتل، على إثر الحادث، إنّه اُبلغ من ترامب بأنّ الأمر "يتعلّق بالأمن القومي".

إلى ذلك، أعلن عمدة العاصمة واشنطن، موريل باوزر، أن المشتبه به في حادث إطلاق النار هو قيد التوقيف حالياً، مؤكّدةً حرصها على أن ينظر المدعي العام في هذه القضية بأسرع وقت ممكن.

وكانت شبكة "سي بي أس" نيوز الأميركية قالت، في وقت سابق، إنّ المشتبه به الذي إطلاق النار على الحرس الوطني في واشنطن يُعتقد أنه أفغاني الجنسية وتصرف بصورة منفردة.

كما أوضحت الشبكة أنّ المشتبه به يُدعى رحمان الله لاكانوال، وهو أفغاني دخل الى البلاد عام 2021.

وقال مدير وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه" إن المشتبه به في إطلاق النار قرب البيت الأبيض عمل بمؤسّسات حكومية أميركية في أفغانستان.

