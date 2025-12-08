مليون و800 ألف مواطن أفغاني يغادرون عبر معبر "دوغارون"

أفادت وكالة مهر للأنباء، قالت محافظة خراسان رضوي: حتى الآن، غادر البلاد عبر معبر دوغارون الحدودي 1.8 مليون أفغاني، جزء منهم من خراسان رضوي و11 محافظة أخرى؛ ويُعتبر هذا الرقم من أكبر موجات مغادرة المواطنين الأفغان للبلاد في السنوات الأخيرة.

بعد حرب الاثني عشر يومًا، عندما بلغ نزوح اللاجئين الأفغان ذروته، وصل هذا التوجه إلى إيقاع مستقر وقابل للإدارة في الأشهر الأخيرة، ثم شهد انخفاضًا ملحوظًا. وقد وفّر هذا الاستقرار أساسًا لتحسين التخطيط في مجالات الأمن والتوظيف والخدمات الحضرية وإدارة الحدود.

يذكر أنه حوالي 50% من الحدود مُغلقة بجدار. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم نقاط تفتيش حدودية، وتقنيات حديثة، وجدران أبراج، وكاميرات حرارية، ومعدات رؤية ليلية، وأدوات تقنية أخرى على طول الشريط الحدودي.

/انتهى/