اللواء موسوي: البحرية الايرانية جاهزة للرد بحزم على اي تهديد محتمل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء موسوي في بيان بمناسبة يوم القوات البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية (28 تشرين الثاني/نوفمبر) ان هذا اليوم يذكر بشجاعة وبطولات وتضحيات ابطال القوات البحرية في حماية الاستقلال والامن البحري للبلاد.

وتابع ان هذه القوات الاسترتيجية اظهرت خلال الاحداث والتهديدات الاخيرة لا سيما ما بعد حرب الـ 12 المفروضة ضد ايران قدراتها وجهوزيتها التامة للرد الحازم والمؤثر والباعث على النادم على اي عدوان محتمل وذلك بالافادة من الطاقات المحلية والمبادرات العملانية والمعنويات الجهادية للمقاتلين الابطال.

واكد ان التمتع بنعمة الاقتدار في حماية الامن المستدام في الخليج الفارسي وبحر عمان والمياه الاقليمية للجمهورية الاسلامية الايرانية هو نتيجة التنسيق والتعاون البناء بين القوات البحرية للجيش والقوات البحرية للحرس الثوري، وقال ان هذا التوجه الاستراتيجي والتفاعلي ، تحول الى نموذج يحتذى للردع الذكي والرد المؤثر على التهديدات من خارج المنطقة.

واضاف ان القوات البحرية للجيش لا تتواجد اليوم في الساحات العسكرية فحسب بل ايضا في المجالات العلمية والتدريبية والتكنولوجيات الحديثة والدبلوماسية البحرية.