الأدميرال ايراني: وجود قوة بحرية قوية أمر ضروري وقت الحرب والسلم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قائد القوات البحرية للجيش الايراني، الادميرال شهرام ايراني، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم الوطني للقوة البحرية الإيرانية، ان الكيان الصهيوني يقتل الأطفال والنساء والمدنيين والصحفيين بأبشع الطرق الممكنة وهذا امر غير إنساني وندينه.

وأشار إلى أن القوة البحرية للجيش الإيراني والإيرانيون مستعدون للمشاركة ولعب دورا خلاقا في هذا المجال ونأمل من البرلمان والحكومة الثورية ان يستغلوا الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها القوة البحرية.

وتابع العالم اليوم يواجه تحديات كثيرة في مجال البحرية مثل التهريب والقرصنة والإرهاب البحري في شرايين التجارة العالمية التي تواجه نزاعات على سيادة المياه الدولية، لذلك حماية مصالح البلاد في البحار والمجيطات وضمان امن خطوط الاتصال زمن السلم والحرب يستلزم وجود قوة بحرية قوية.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تخاطب العالم خطاب السلام والصداقة في النظام المتعدد الأقطاب وتحاول الاستفادة من مكانتها في هذا الصدد وبدورها ستتخذ البحرية الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه مشددا على الأعداء أن يعلموا أنه لن تُعزل إيران أبدا.

وأضاف نتمتع اليوم في مجال الصواريخ بتنوع جيد ولدينا صورايخ بمدى أكثر من 1000 كيلومتر ونفتخر بقدراتنا الجيدة في مجال الحرب الإلكترونية التي توصلنا إليها.

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