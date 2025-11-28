بري: لا مهلة إسرائيلية لحرب وشيكة ولا رسالة تهديد إلى لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نفى بري في حديثه لصحيفة "الديار" اللبنانية، بشكلٍ قاطع، ما تردّد عن نقل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أيّ تهديد للبنان، مضيفاً أنّه "لم ينقل إلينا أيّ تهديد"، وأنّ ما تمّ تداوله لم يتجاوز "جوّاً عاماً".

ما وراء زيارة خليل إلى طهران؟

وبخصوص زيارة النائب في البرلمان اللبناني، علي حسن خليل إلى العاصمة الإيرانية طهران، أوضح الرئيس بري أنّ خليل شارك في مؤتمرٍ رسمي والتقى عدداً من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.

الزيارة، وفق بري، أتاحـت الاطلاع مباشرةً على المزاج السياسي في طهران وما إذا كان هناك أيّ حراك بين إيران والولايات المتحدة، يمكن أن ينعكس على ملفات المنطقة ولبنان. وتبيّن من اللقاءات أنه "لا وجود لأيّ مسار تواصل أو كلام بين الجانبين" في الوقت الراهن.

بري: لا تعديل على القانون الانتخابي.. و"مش عم نام الليل"

وتناول الرئيس نبيه بري الجدل القائم حول قانون الانتخابات، فحسم المسألة نهائياً بتأكيده أن "القانون الحالي سيُطبَّق كما هو، من دون أيّ تعديل".

وأوضح أنّ اقتراع المغتربين يتمّ وفق خيارين لا ثالث لهما: "إما التصويت في الخارج للنواب الستة المخصّصين لهم، وإما الحضور إلى لبنان للتصويت للنواب الـ128".

وفي ما يتعلق بالرسالة التي وجّهها السيناتوران داريل عيسى ودارين لحود إلى البيت الأبيض، والتي ادّعيا فيها أن "رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يقف مجدداً في طريق التقدّم لمعالجة قانون الانتخاب"، ردّ بري بسخرية لافتة، قائلاً: "مش عم نام الليل.. هودي من الـ2007 عم يشتغلوا ضدي"، في إشارة إلى عدم اكتراثه بهذه الضغوط المتكررة ومحاولات التأثير في موقفه.

