قائد الثورة: ظاهرة المقاومة ستستمر وتنمو.. الشعب الايراني هزم الامريكي والصهيوني دون شك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي قال في كلمة مساء اليوم حول قضايا البلاد والمنطقة والعالم، وفي اشارة إلى اسبوع التعبئة: إن دولة مثل إيران تحتاج إلى التعبئة أكثر من أي دولة أخرى في ظل الأطماع والتدخلات الخارجية.

واكد الامام الخامنئي ان حركة التعبئة والمقاومة في المنطقة التي انطلقت منها يجب أن تستمر جيلاً بعد جيل، مضيفا: ظاهرة المقاومة سوف تستمر وتنمو ومستضعفو العالم سيشعرون أن هناك من يدعمهم وأن هناك قوة تعلي صوتهم.

واشار الامام الخامنئي: قد يكون حرس الثورة الوجه الرسمي للتعبئة لكن أي جماعة غيورة تريد أن تعمل من أجل هذا البلد فهي جزء من هذه التعبئة.

وفي اشارة إلى حرب ال 12 يوم مع الكيان الصهيوني اكد قائد الثورة الاسلامية انه في حرب الـ12 يوماً الشعب الإيراني هزم الأميركيين والصهاينة من دون أدنى شك.

واشار الامام الخامنئي انه لولا الولايات المتحدة لما استطاع الكيان الصهيوني ارتكاب كل هذه الفظائع، مؤكدا ان تدخل الولايات المتحدة في كل أنحاء العالم من العوامل التي تؤدي إلى عزلتها يوماً بعد يوم وفقدانها مكانتها.

ولفت قائد الثورة الاسلامية إلى ان هجمات الكيان الصهيوني على لبنان واعتداءاته على سوريا وفي غزة والضفة كلها بدعم من الولايات المتحدة.

واكد الامام الخامنئي ان الكلام عن إرسال إيران رسالة إلى الولايات المتحدة عبر وسيط كذب محض وغير صحيح.

وفي الختام اكد الامام الخامنئي انه علينا أن نكون متحدين أمام الأعداء على الرغم من الاختلافات والخلافات بين التيارات السياسية.

كما توجه قائد الثورة بالتوصية إلى الشعب الإيراني بتقديم الدعم لرئيس الجمهورية والحكومة التي تحمل عبئاً ثقيلاً.