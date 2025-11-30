الأدميرال إيراني: مدمرة "جماران" المُطوّرة جاهزة للمناورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية للجيش، في مقابلة تلفزيونية حول قاعدة "كردستان" العائمة: صُممت هذه القاعدة العائمة بناءً على تجارب "الأسطول 86"، ولديها القدرة على الانتشار لفترات طويلة في المحيط الهادئ والأطلسي والهندي.

وأضاف الأدميرال الإيراني: تتمتع قاعدة "كردستان" العائمة بقدرات واسعة في مجال الدعم، ويمكنها العمل بشكل مستقل، بالإضافة إلى دعم السفن القتالية الإيرانية، ودعم السفن التجارية على طرق الشحن.

وتابع قائد البحرية: "تتميز هذه القاعدة العائمة بإمكانية الطيران والغوص ومرافق تحت سطح البحر، وقسم للإصلاح، ومستشفى يعمل في المياه البعيدة، وحتى إمكانية توفير الطعام الطازج وزراعة الخضراوات الطازجة داخل السفينة بالتعاون مع جامعات البلاد".

وأكد أن هذه الإمكانيات تُمكّن السفينة من التواجد في المحيطات لفترات طويلة، وتقديم المساعدة لسفن الصيد أو السفن المنكوبة عند الحاجة.

كما أشار الأدميرال الإيراني إلى مدمرة "جماران"، وهي أول مدمرة إيرانية الصنع من فئة كلاس موج، قائلاً: "جماران موجودة الآن في المحيط بعد حوالي 16 عامًا من التشغيل، وقدرات مُحسّنة وتحديثات جديدة، وهي متجهة إلى حدث دولي وتشارك في مناورة كبرى".

وأضاف قائد البحرية الإيرانية: "سترافق هذه المدمرة السفن المارة في طريقها، كما سترسو في بعض الدول بهدف إيصال رسالة السلام والصداقة والثقافة الإيرانية الإسلامية".

وقال أيضًا عن مهمة المدمرة "سهند"، التي عادت إلى أسطول البحرية الإيرانية بعد تحديثها: "الهدف الرئيسي من هذه المهمة هو ضمان الأمن ودعم سياسات التنمية البحرية للبلاد، وفقًا لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأضاف الأدميرال الإيراني: "بالإضافة إلى إظهار القدرات الدفاعية والصناعية والعلمية الإيرانية في المجال البحري، ستشمل هذه المهمة أيضًا إيصال رسالة السلام والصداقة، ورفع العلم، والمشاركة في المناورات المخطط لها".

