الادميرال ايراني: قاعدة "كردستان" قاعدة عائمة استراتيجية والقاعدة العائمة الثانية ستكون باسم خوزستان

أعلن قائد القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الايرانية أن اسم القاعدة العائمة الثانية لإيران سيكون "خوزستان".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في حفل افتتاح قاعدة "كردستان" العائمة صباح اليوم السبت، صرّح قائد القوات البحرية قائلاً: "ستكون قاعدة "كردستان" قاعدة عائمة استراتيجية بالكامل، ذات قدرة استيعابية عالية في أعماق المحيطات، ومهمتها الرئيسية هي دعم الوحدات القتالية والمرافقة".

وأضاف الادميرال إيراني: "الجيش والبحرية مستعدان لتقديم الخدمات لسفن الدول الصديقة والمجاورة في إطار سياسة السلام والصداقة التي تنتهجها الجمهورية الإسلامية الايرانية".

وأوضح قائلاً: "سيتم تسمية القاعدة العائمة الثانية للجمهورية الإسلامية الايرانية باسم "خوزستان".

رمز الخبر 1965542
جواد ماستری فراهانی

