الادميرال ايراني: قاعدة "كردستان" قاعدة عائمة استراتيجية والقاعدة العائمة الثانية ستكون باسم خوزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في حفل افتتاح قاعدة "كردستان" العائمة صباح اليوم السبت، صرّح قائد القوات البحرية قائلاً: "ستكون قاعدة "كردستان" قاعدة عائمة استراتيجية بالكامل، ذات قدرة استيعابية عالية في أعماق المحيطات، ومهمتها الرئيسية هي دعم الوحدات القتالية والمرافقة".

وأضاف الادميرال إيراني: "الجيش والبحرية مستعدان لتقديم الخدمات لسفن الدول الصديقة والمجاورة في إطار سياسة السلام والصداقة التي تنتهجها الجمهورية الإسلامية الايرانية".

وأوضح قائلاً: "سيتم تسمية القاعدة العائمة الثانية للجمهورية الإسلامية الايرانية باسم "خوزستان".

