قادة القوات البحرية يجددون العهد والميثاق مع مبادئ الإمام الخميني (رض)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه إحياءً لذكرى يوم القوات البحرية، أُقيمت مراسم تجديد التزام قادة القوات البحرية بمبادئ الإمام الراحل والشهداء في مرقد مؤسس الثورة الإسلامية العظيم، بحضور الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية، وحجة الإسلام والمسلم سعيد ناصر الإسلامي، رئيس دائرة العقيدة السياسية في القوات البحرية، ولفيف من قادة وأركان القوات البحرية.

وجدّد قائد البحرية ومسؤولو القوة التزامهم بمبادئ الإمام الراحل بوضع أكاليل الزهور وقراءة الفاتحة، مع إجلال المكانة المرموقة لمؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما زار الأدميرال الإيراني والوفد المرافق له قبر السيدة خديجة الثقفي، زوجة الإمام الخميني (رض)، وقرأ الفاتحة تكريمًا لتضحياتها وخدماتها للثورة الإسلامية.

وعقب المراسم، جدّد قادة البحرية الإيرانية التزامهم بمبادئ الشهداء بقراءة الفاتحة وزيارة قبور الشهداء.

