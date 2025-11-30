رسالة من بقائي بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب إسماعيل بقائي، في رسالة نشرها على صفحته الشخصية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: "فلسطين هي المثل الأعلى العالمي للعدالة والتضامن الإنساني، وهي أعمق جرح في ضمير الإنسانية".

وأضاف: "بينما يواصل اكيان الفصل العنصري المحتل ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بحصانة كاملة من الولايات المتحدة وحلفائها، فإننا نذكر بالمسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي في دعم المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني - ليس فقط بالقول بل بالأفعال - لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحق الأساسي في تقرير المصير".

