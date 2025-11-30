  1. إيران
رسالة من بقائي بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، اسماعيل بقائي، في رساله له بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني: "إن فلسطين هي المثل الأعلى العالمي للعدالة والتضامن الإنساني، والجرح الأعمق في ضمير الإنسانية".

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب إسماعيل بقائي، في رسالة نشرها على صفحته الشخصية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: "فلسطين هي المثل الأعلى العالمي للعدالة والتضامن الإنساني، وهي أعمق جرح في ضمير الإنسانية".

وأضاف: "بينما يواصل اكيان الفصل العنصري المحتل ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بحصانة كاملة من الولايات المتحدة وحلفائها، فإننا نذكر بالمسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي في دعم المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني - ليس فقط بالقول بل بالأفعال - لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحق الأساسي في تقرير المصير".

