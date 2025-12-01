  1. إيران
  2. السياسة
٠١‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٩:٠٢ ص

تخت روانجي يلتقي مدير عام الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية

 التقى كوانغ بونغ تشانغ، المدير العام لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة خارجية جمهورية كوريا، الذي سافر إلى طهران للمشاركة في اجتماع استشاري سياسي، مع مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، مساء الأحد.

ورحّب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستمرار المشاورات السياسية بين البلدين، مؤكدًا على ضرورة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وخلال هذا اللقاء، جرى تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين إيران وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

