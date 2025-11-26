  1. إيران
  2. الثقافة
٢٦‏/١١‏/٢٠٢٥، ١١:٢٣ ص

تخت روانجي: إيران وطاجيكستان تربطهما روابط ثقافية وحضارية مشتركة

صرح نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية: "تتمتع إيران وطاجيكستان بروابط صداقة قوية ترتكز على اللغة والثقافة والحضارة والتاريخ والدين المشترك".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب مجيد تخت روانجي على منصة X: "بعد زيارة استغرقت يومين لطاجيكستان، عدت إلى طهران. وفي دوشنبه، التقيت بوزير الخارجية سراج الدين مهر الدين ووزير الثقافة مطلوبة خان ستاريان. كما شاركت في مشاورات سياسية مع نائب وزير الخارجية فرخ شريف زاده".

وأضاف: "تتمتع إيران وطاجيكستان بروابط صداقة قوية ترتكز على اللغة والثقافة والحضارة والتاريخ والدين المشترك".

وقال نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية: "في جميع الاجتماعات، أعرب الجانبان عن عزمهما على تعزيز العلاقات بشكل أكبر بناءً على هذه القواسم المشتركة".

