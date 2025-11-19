تخت روانجي: تعزيز العلاقات مع جميع دول الجوار سياسة ثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب نائب وزير الخارجية، مجيد تخت روانجي، على حسابه على منصة X: بعد زيارة استغرقت يومين إلى قطر وباكستان، عدت إلى طهران صباح اليوم.

في الدوحة، عقدتُ اجتماعًا مفيدًا للغاية مع وزير الدولة، محمد الخليفي، ناقشنا فيه مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. وأعربنا عن عزمنا على التعاون لتعميق علاقاتنا.

في إسلام آباد، شاركتُ في الاجتماع الثالث عشر للمشاورات السياسية الثنائية مع نائبة وزير الخارجية آمنة بلوش. استعرضنا مجمل العلاقات بين إيران وباكستان، واتفقنا على اتخاذ خطوات لتعزيزها في جميع المجالات. كما عقدتُ اجتماعًا بنّاءً للغاية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار.

إن تعزيز العلاقات مع جميع دول الجوار سياسة راسخة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.