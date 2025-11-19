  1. إيران
  2. السياسة
١٩‏/١١‏/٢٠٢٥، ٩:٠٧ ص

تخت روانجي: تعزيز العلاقات مع جميع دول الجوار سياسة ثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية

تخت روانجي: تعزيز العلاقات مع جميع دول الجوار سياسة ثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية

كتب نائب وزير الخارجية الايراني، في تقريره عن زيارته إلى قطر وباكستان، ما يلي: تعزيز العلاقات مع جميع دول الجوار سياسة ثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب نائب وزير الخارجية، مجيد تخت روانجي، على حسابه على منصة X: بعد زيارة استغرقت يومين إلى قطر وباكستان، عدت إلى طهران صباح اليوم.

في الدوحة، عقدتُ اجتماعًا مفيدًا للغاية مع وزير الدولة، محمد الخليفي، ناقشنا فيه مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. وأعربنا عن عزمنا على التعاون لتعميق علاقاتنا.

تخت‌روانچی: ارتقاء روابط با همه همسایگان، سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران است

في إسلام آباد، شاركتُ في الاجتماع الثالث عشر للمشاورات السياسية الثنائية مع نائبة وزير الخارجية آمنة بلوش. استعرضنا مجمل العلاقات بين إيران وباكستان، واتفقنا على اتخاذ خطوات لتعزيزها في جميع المجالات. كما عقدتُ اجتماعًا بنّاءً للغاية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار.

إن تعزيز العلاقات مع جميع دول الجوار سياسة راسخة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

رمز الخبر 1965156

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات