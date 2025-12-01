انطلاق مناورات مشتركة لمكافحة الإرهاب بين دول منظمة شنغهاي للتعاون في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القوة البرية للحرس الثوري الإيراني تستضيف مناورات مشتركة لمكافحة الإرهاب بين دول منظمة شنغهاي للتعاون، بعنوان "مناورة سهند 2025 المشتركة لمكافحة الإرهاب"، في محافظة أذربيجان الشرقية.

وأعلن العقيد شهرام عسكريان، مساعد العلاقات العامة في القوة البرية للحرس الثوري الإيراني، الخبر، وأضاف: "تتمتع مناورات سهند 2025، التي صُممت بناءً على إعلان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وحرس الثورة الإسلامية، وتعاون وزارة الخارجية، واللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب في منظمة شنغهاي للتعاون، بأهمية استراتيجية خاصة.

وأشار نائب رئيس العلاقات العامة في القوة البرية للحرس الثوري الإيراني إلى السجل الحافل لجمهورية إيران الإسلامية في مكافحة الإرهاب، قائلاً: لطالما كانت جمهورية إيران الإسلامية محور مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية، وقد استشهد أكثر من 17 ألف مواطن من مواطنينا، بمن فيهم النساء والأطفال، على يد الإرهابيين.

وتبدأ هذه المناورات اليوم الاثنين وتستمر خمسة أيام في منطقة عمليات لواء الإمام المهدي (عج) في قضاء شبستر. لمزيد من التفاصيل والبيانات التشغيلية. سيتم الإعلان عن خطط هذه المناورات من خلال وسائل الإعلام من قبل قائد المناورات العميد ولي معدني، نائب رئيس العمليات في القوة البرية للحرس الثوري الإسلامي.

