عارف: الاقتصادان الإيراني والبيلاروسي قادران على تلبية الاحتياجات المتبادلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح محمد رضا عارف، خلال لقائه رئيس الوزراء البيلاروسي ألكسندر تورتشين، بأن تطوير التعاون بين البلدين، وخاصةً في المجال السياسي، كان ممتازًا، وقال: ينبغي على البلدين السعي جاهدين لرفع مستوى علاقاتنا في المجالات الأخرى إلى مستوى العلاقات السياسية.

وأكد عارف على ضرورة تعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة، وخاصةً في المجال الاقتصادي، وأضاف: إن الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني إلى مينسك خلقت أجواءً جديدةً ونقطة تحول في تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

وأشار النائب الأول للرئيس إلى أن تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات لا يصب في مصلحة الشعبين فحسب، بل إن حضورهما الفاعل في الاتحادات الإقليمية، بما في ذلك أوراسيا وشنغهاي، يمكن أن يعود بالنفع على المنطقة بأسرها.

وأضاف عارف: "إن الحكومة الإيرانية تُقر التعاون في مجال الاستثمار والإنتاج المشترك. ونعتقد أن اقتصادَي البلدين قادران على التكامل وتلبية الاحتياجات المشتركة".

وتابع القول: "إن تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية يمهد الطريق لتعزيز العلاقات في القطاعات الأخرى، بما في ذلك الاقتصاد. ويمكن أن يكون تنظيم اليوم الثقافي البيلاروسي في إيران فرصةً للتعريف بهذا البلد الصديق للشعب الإيراني".

وأشار النائب الأول للرئيس إلى أن أفضل سبيل لتطوير العلاقات الثنائية هو تفعيل القطاع الخاص في البلدين، وأضاف: "يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا في مختلف المجالات، بما في ذلك الثقافة والسياحة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا".

وفي هذا اللقاء، صرّح رئيس الوزراء البيلاروسي ألكسندر تورتشين بأننا نعتبر إيران دولةً صديقةً ووثيقة، وقال: "العلاقات بين البلدين في تطور مستمر".

وفي معرض إشارته إلى الزيارة الأخيرة لرئيسنا إلى بيلاروسيا، قال: "نحن على ثقة بأن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال تلك الزيارة ستوفر زخمًا لتطوير العلاقات بين البلدين".

وأضاف تورتشين أن انضمام إيران وبيلاروسيا إلى منظمة شنغهاي للتعاون يُسهم أيضًا في تعزيز التعاون الثنائي، مضيفًا: "إن تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وأوراسيا يصب في مصلحة كلا البلدين".

وقال: "بيلاروسيا مهتمة بتطوير العلاقات الثنائية وتنفيذ مشاريع واستثمارات وإنتاجات مشتركة، وتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي. ونأمل أن نتمكن من إقامة اليوم الثقافي البيلاروسي في إيران العام المقبل".

