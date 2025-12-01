إيران وأرمينيا تؤكدان على توسيع التعاون الاقتصادي والترانزيت

أفادت وكالة مهر للأنباء، التقى السفير الجديد لجمهورية إيران الإسلامية لدى أرمينيا، بالسيد حميد بورمحمدي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية، وناقش معه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال حضوره اجتماعًا لها.

في هذا اللقاء، الذي عُقد يوم الأحد 30 نوفمبر، قال رئيس منظمة التخطيط والميزانية: "هناك العديد من قضايا التعاون الجارية بين إيران وأرمينيا، والتي تتطلب تنسيقًا أكبر بين البلدين ومتابعة مستمرة لتحقيق النتائج المرجوة".

وأضاف بورمحمدي: "من بين هذه القضايا، استكمال خط نقل الكهرباء الثالث في أرمينيا، وربط واستكمال طريق "سيسيان-قاجاران-أغاراك" ونفق قاجاران، ومقايضة الغاز، وتطوير خطوط الطيران، والتعاون الثقافي، والتي يتطلب التوصل إلى نتائج بشأنها تقارير مستمرة من الأطراف المتعاونة في إيران وأرمينيا، وعقد اجتماعات بين رئيسي البلدين كل ستة أشهر".

وقال: إن قضايا مثل إنشاء شركة أرمينية إيرانية في مجال التجارة وتشكيل لجنة حدودية ثنائية سيكون لها تأثير على تطوير وتعميق التعاون بين إيران وأرمينيا.

خلال هذا اللقاء، قال خليل شيرغلامي، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى أرمينيا: إن منطقة جنوب القوقاز هي واحدة من أهم مناطقنا الحدودية الاستراتيجية.

وأكد أن وجود جمهورية إيران الإسلامية في محافظة سيونيك أصبح ضروريًا وفعالًا أكثر من أي وقت مضى في ضوء الأحداث الأخيرة، وقال: في التعاون الاقتصادي بين البلدين، فإن وجود لجنة مشتركة برئاسة منظمة التخطيط والميزانية أمر بالغ الأهمية.

وأعرب شيرغلامي عن ارتياحه لترأس منظمة التخطيط والميزانية اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أرمينيا، وقال: تتمتع منظمة التخطيط والميزانية بإمكانيات كبيرة في التعاون.

