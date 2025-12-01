  1. إيران
  2. الإقتصاد
٠١‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١:١٥ م

أول قطار إيراني ينطلق إلى أوزبكستان

 أعلن المدير العام للتجارة الخارجية في سكك حديد جمهورية إيران الإسلامية اليوم عن انطلاق أول قطار بعربات إيرانية بالكامل إلى محطة بخارى في أوزبكستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال شهريار نقی زاده : "تحقق ذلك بفضل جهود دبلوماسية السكك الحديدية المكثفة التي بُذلت منذ بداية الحكومة الرابعة عشرة، وفي هذا الصدد، انطلق اليوم أول قطار بـ 40 عربة إيرانية من حدود سرخس إلى محطة بخارى في أوزبكستان".

واستذكر قائلاً: في الماضي، لم يكن يُسمح للأساطيل الإيرانية بالسفر إلى دول رابطة الدول المستقلة، وكان يُسمح للشحنات المرسلة من بلادنا بالمرور في عربات من دول الكومنولث، ولكن بفضل الجهود والمتابعة المكثفة، نشهد اليوم إرسال قطارات محملة بعربات إيرانية إلى هذه الدول.

وأشار نقي زاده إلى أن: هذا القطار يحمل منتجات الحديد والصلب ويتجه نحو بخارى بعد المرور عبر تركمانستان.

وقد تمكن ممر السكك الحديدية بين الشرق والغرب الآن من تقليص وقت نقل البضائع بنحو الثلث مقارنةً بالطريق البحري.

