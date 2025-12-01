غريب آبادي: الجمهورية الإسلامية كانت دائمًا في طليعة مكافحة الإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية، أن مناورات "سهند 2025" المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون، ستُعقد اعتبارًا من اليوم ولمدة خمسة أيام، بمشاركة 18 وفدًا رفيع المستوى من الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون والمنظمات العسكرية والأمنية الإقليمية، وتستضيفها القوات البرية للحرس الثوري الإسلامي، بالتعاون مع وزارة الخارجية، في قضاء شبستر بمحافظة أذربيجان الشرقية.

في معرض إشارته إلى تجارب وقدرات القوات المسلحة لبلادنا في مواجهة أي عمل عدواني يستهدف أمن وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصف غريب آبادي استضافة هذه المناورات بأنها خطوة نحو توحيد الجهود وبناء التحالفات بما يتماشى مع الهيكل الأمني الإقليمي الجديد.

وأضاف: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أبرز ضحايا الإرهاب، وكانت دائمًا في طليعة مكافحة الإرهاب، ولديها تجارب قيّمة في مواجهة جميع أشكاله وأبعاده، وستوفر هذه المناورات منصة لنقل وتعزيز الخبرات بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في هذا الصدد".

