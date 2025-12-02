انطلاق المرحلة الرئيسية من مناورات "سهند 2025" لمكافحة الإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها انطلقت اليوم المرحلة الرئيسية من مناورات "سهند 2025" لمكافحة الإرهاب، التي تستضيفها القوة البرية للحرس الثوري الإيراني.

تُعدّ هذه المناورة الأولى لإيران مع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بعد انضمامها إليها.

ستُمثّل هذه المناورة فرصةً قيّمةً للدول المشاركة لنقل خبراتها في مجال مكافحة الإرهاب.

تحليق طائرات مسيرة صغيرة تابعة للحرس الثوري في المناورات.

خلال مناورات "سهند 2025"، نُشرت صورٌ للقوات الخاصة التابعة للحرس الثوري الإيراني وهي تُجري تدريبات تكتيكية باستخدام طائرات مسيرة صغيرة انتحارية.

