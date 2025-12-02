تعزيز التعاون بين إيران وأفغانستان في مجال الحجر الصحي وصحة النباتات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت مريم جليلي مقدم، خلال اجتماعها مع أعضاء غرفة الزراعة والثروة الحيوانية الأفغانية، على تطوير التعاون الفني والتجاري بين البلدين في مجال الحجر الصحي وصحة النباتات، مضيفةً: "سيتم مواصلة التعاون بين البلدين في مجال الحجر الصحي وصحة النباتات على أساس منظور طويل الأمد ومستدام".

وأكدت رئيسة منظمة وقاية النباتات: "تدعم وزارة الجهاد الزراعي الإيرانية تسهيل التجارة بين التجار في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في البلدين".

وصرحت: سيتم توقيع اتفاقية التعاون المشترك في مجال الحجر الصحي وصحة النباتات ووقاية النباتات بالتزامن مع زيارة وزير الجهاد الزراعي في جمهورية إيران الإسلامية إلى أفغانستان، وسيُمهّد هذا الإجراء الطريق لتسهيل التبادلات الزراعية وزيادة التنسيق الفني.

وصرّح أعضاء غرفة الزراعة والثروة الحيوانية الأفغانية في هذا الاجتماع بأن أهم مطلب لهم هو تسريع حركة المنتجات الزراعية والفواكه المجففة وتقليل الوقت المستغرق على الحدود والموانئ الإيرانية، وأكدوا على دور هذه القضية في توسيع التجارة بين البلدين.

/انتهى/