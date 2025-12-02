ايران تخطط لتعزيز حضور صناعاتها البتروكيماوية في سوق أوراسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح عباس زاده خلال اجتماع ناقش سبل مشاركة قطاع البتروكيماويات الايرانية في الدورة التاسعة والعشرين لمعرض "روبلاسيتكا" في روسيا قائلاً: "لقد بدأت في السنوات الأخيرة تعاون جيد بين مختلف قطاعات الصناعة البتروكيماوية الإيرانية مع روسيا ودول أوراسيا، وكانت نتيجة ذلك نمو الصادرات إلى هذه الدول."

وأضاف المدير التنفيذي للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية، مشيراً إلى أن الشركات البتروكيماوية الإيرانية استطاعت من خلال مشاركتها في المعارض المتخصصة في روسيا أن تقدم نفسها وتحقق موقعاً مناسباً في سوق هذا البلد: "يمكن للصناعات التحويلية البتروكيماوية (المصبّية) أيضاً، بالتنسيق مع الشركات العاملة الأخرى في القطاع، أن تحضر في أسواق أوراسيا نظراً لوجود طلب فيها."

وحول انعقاد معرض "روبلاسيتكا"، قال: "يمكن لمجموعات وشركات البتروكيماويات من خلال مشاركتها في هذا المعرض ضمن الجناح المركزي الموحد للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن تعرض قدراتها للشركات الروسية، مما يمهد الطريق لزيادة الصادرات في المستقبل."

ووفقاً للتقرير، سيقام معرض "روبلاسيتكا" في الفترة من 27 إلى 30 يناير في موسكو.