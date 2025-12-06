ایران وروسیا توقعان خمس اتفاقیات تعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ممثلي خمس شركات تكنولوجيا إيرانية وقّعوا اتفاقياتهم رسميًا على شكل عقد مساء الجمعة، بعد اجتماعات ثنائية مع نظرائهم الروس، في حفل حضره سفير بلادنا، ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التكنولوجيا والابتكار، ونائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام في الاتحاد الروسي.

وسافرت هذه الشركات التكنولوجية الخاصة في بلادنا إلى موسكو في إطار الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المشتركة بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبعد يومين من الاجتماعات والمفاوضات مع نظرائهم الروس، وقّعوا بعض اتفاقياتهم على شكل اتفاقية تعاون مساء الجمعة.

قبل ساعات، وُقّعت مذكرة تفاهم للتعاون على المستوى الحكومي بين نواب الوزارات المعنية في إيران وروسيا.

وأكد سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى الاتحاد الروسي أننا نعيش عصرًا ذهبيًا للعلاقات بين طهران وموسكو، مشيرًا إلى توقيع رئيسي البلدين اتفاقية استراتيجية شاملة في العام الماضي، وقال: "في ظل الإجراءات العظيمة التي اتخذها قادة البلدين والأهداف العظيمة التي رسموها لنا، يجب أن نمضي قدمًا نحو توسيع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات".

وأضاف كاظم جلالي: "في هذا السياق، نشكر مختلف شركات التكنولوجيا على جهودها النبيلة، وخاصة وزارة الاتصالات في جمهورية إيران الإسلامية، التي تسعى جاهدة لتوسيع العلاقات في هذه المجالات".

وأشار إلى أن "إيران وروسيا تتمتعان بإمكانات هائلة، ومن المؤكد أن تعاوننا سيكون مثمرًا للبلدين".

في إشارة إلى الحضور الفاعل للشباب بين ممثلي كبرى شركات التكنولوجيا في بلادنا في هذا الحدث، صرّح السفير الإيراني في موسكو قائلاً: "يعمل عدد كبير من الشباب الموهوبين في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، بل إن وجود بعضهم في بعض كبرى الشركات العالمية قد مهد الطريق لتقدمهم".

وأضاف: "إن تبادل الخبرات بين شركات التكنولوجيا واللقاءات المباشرة، بالإضافة إلى كونها مثمرة لصالح البلدين، يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير فعال في زيادة التفاهم بين الطرفين".

كما أعرب نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسي عن ارتياحه لنجاح انعقاد الاجتماع الخامس لفريق العمل المشترك بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن "الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهدناها هي ثمرة جهود متواصلة على مدار السنوات الماضية".

