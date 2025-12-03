نقل أربعة سجناء إيرانيين من كازاخستان إلى البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن مقر هيئة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، فإنه بناءً على رسالة من نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية ورئيس لجنة نقل المحكومين بوزارة العدل، تقرر نقل أربعة مواطنين إيرانيين مسجونين من كازاخستان إلى إيران لقضاء ما تبقى من عقوبتهم.

ويعمل نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية حاليًا على إبرام اتفاقيات بشأن نقل المحكومين مع 13 دولة بهدف زيادة الخدمات المقدمة للإيرانيين في الخارج.

وُقِّعت اتفاقية نقل المُدانين بين إيران وكازاخستان في مارس 2016.

