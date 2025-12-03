  1. إيران
  2. السياسة
٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٤:٤٣ م

رئيس القضاء الايراني: العدو هُزم ولم يحقق أيا من اهدافه في حرب الـ 12 يوما

أكد رئيس السلطة القضائية بالجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي ان العدو لم يحقق أيًا من أهدافه في حرب الـ 12 يوما وهُزم فيها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام محسني إجئي يوم الأربعاء، خلال لقاء مع مختلف شرائح أهالي محافظة يزد وسط ايران: "لقد ثبت لأعداء إيران الإسلامية في حرب الـ 12 يومًا أنهم غير قادرين على الوقوف في وجه نظامنا وشعبنا".

وأكد أن العدو الصهيوني طلب وقف إطلاق النار في حرب الاثني عشر يومًا واضطر للجوء الى اميركا لتحقيق ذلك، وتابع: لقد أثبتت قوة النظام والثورة الإسلامية في حرب الاثني عشر يومًا جدارتها أمام الاستكبار والأعداء، الذين أدركوا عجزهم عن الصمود في وجه بلدنا القوي.

وأكد محسني إجئي أن قائد الثورة الإسلامية يقف في وجه الأعمال العدائية بقوة وحزم وإدارة كاملة للامور.

