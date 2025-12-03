الادميرال إيراني: المدمرتان "سهند" و "كردستان" ستوفران الحماية للسفن الايرانية

وافادت وكالة مهر للانباء، ان الادميرال ايراني قال في لقاء تصريح للصحفيين على هامش مراسم الاحتفاء بذكرى الشهيد محمد ابراهيم همتي في سمنان شرق طهران : "في هذه اللحظة، توجد مجموعتان من سفن جمهورية إيران الإسلامية في المحيطات وأكثر من 100 من مشاة البحرية ومغاوير البحرية التابعين لبلادنا يقومون بمرافقة السفن وطرق المواصلات البحرية في قلب المحيطات."

وأضاف "قدمت القوات البحرية معدات تتمتع بـ 'استقرار ومتانة عاليتين في الابحار"، ويمكنها التواجد في قلب المحيطات كـ 'قاعدة عائمة'."

واشار الى المدمرة "سهند" ذات 'القدرة القتالية العالية جداً' ومدمرة "كردستان" كمدمرتين تقومان بمرافقة سفن البلاد.

واعتبر قائد القوات البحرية للجيش ان هذه الإنجازات قد تحققت ببركة دماء الشهداء وخاصة شهداء القوات البحرية .

وأكد: "هذه القدرات تجعل تنفيذ السياسات الاقتصادي للبلاد في مجال البحر، وخاصة عمليات مرافقة السفن، ممكناً بقوة."

وفي الختام، أشار الأدميرال إيراني إلى استخدام أحدث المعدات المنتجة من قبل الصناعيين والشركات الناشئة المحلية قائلاً: "بالتأكيد نبشر بأنه يمكننا إقامة السيادة البحرية نفسها بسلطة أكبر في اعالي البحار."