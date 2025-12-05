قائد القوات البحرية للجيش: المعدات المستخدمة في العمليات والمناورات إيرانية بالكامل

وأفادت وكالة مهر للانباء أشار الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية للجيش، في مراسم إحياء يوم الطالب والذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس جامعة الإمام الخميني (رض) للعلوم البحرية في نوشهر، إلى تحول وضع القوات البحرية من قوة عملياتية إلى قوة استراتيجية ثم قوة حيوية وحاسمة، قائلاً: إن النجاحات الكبيرة التي تحققت في السنوات الأخيرة، من وجود سرب البحرية 86 في المحيطات إلى تحقيق الإنجازات الدولية، هي نتيجة تثقيف الشباب الذين يجلسون في الصف الأمامي من الجامعة اليوم والذين سيتحملون العبء الثقيل لمستقبل القوات البحرية.

وأضاف: إن هذه المكانة المرموقة هي ثمرة جهود 45 عامًا من القوات البحرية المخلصة والمتخصصة والمضحية، بالإضافة إلى الدماء الطاهرة لشهداء 28 نوفمبر وجميع شهداء البحر.

وفي إشارة إلى المشاركة الناجحة للوحدات الإيرانية في المناورات والأحداث العالمية المهمة، بما في ذلك مناورات البريكس، أكد الأدميرال الإيراني: إن الحضور القوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المياه المفتوحة وفي مجال الدبلوماسية البحرية هو نتيجة للارتباط الوثيق بين الهيئة التعليمية والهيئة العملياتية والثقة بالقوة الداخلية.

وأضاف قائد البحرية: إن المعدات المستخدمة في العمليات والمناورات إيرانية بالكامل، وهذا شرف كبير للبلاد.

وأشار الأدميرال الإيراني إلى عمليات المرافقة البحرية الناجحة على مر السنين، وقال: إن السيادة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتد اليوم من مضيق هرمز إلى أعماق المحيطات، وسيصبح هذا المسار أكثر ازدهارًا بجهود شباب هذه الجامعة.

