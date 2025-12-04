  1. إيران
اللواء باكبور: الحرس الثوري مستعد لنقل خبراته في مجال مكافحة الإرهاب بلا اى قيود

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، في رسالة تزامنت مع انطلاق المرحلة النهائية من مناورات "سهند 2025"، أن الحرس الثوري الإيراني مستعد لتقديم جميع خبراته للدول الأعضاء في هذه المنظمة دون أي حدود.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء محمد باكبور، القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، قال في رسالة بالتزامن مع انطلاق المرحلة النهائية من مناورات “سهند 2025”، إن الحضور الواسع لرؤساء الوفود رفيعة المستوى من القادة والضباط العسكريين للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في هذه المناورات يعكس التعاون المتبادل والإرادة المشتركة في مواجهة الإرهاب.

وأضاف: إن الحرس الثوري مستعد لوضع جميع تجاربه من دون أي نوع من القيود تحت تصرّف الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

