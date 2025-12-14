الادميرال إيراني: ما ينبثق من البحر قائم على الجهد والمعرفة والإيمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية لجمهورية إيران الإسلامية، صباح اليوم، خلال حفل تدشين الأعمال الوثائقية والموسيقية للبحرية الذي أقيم في مقر قيادة هذه القوة، عن امتنانه للفنانين والمحاربين القدامى الحاضرين، وأكد على دور الفن في تخليد الهوية البحرية للبلاد وإنجازاتها.

وفي إشارة إلى دور السرد القصصي في نقل المفاهيم العميقة، قال: "إن فن السرد القصصي من أجمل الفنون وأكثرها تأثيرًا، وما وصل إلينا اليوم هو ثمرة جهود قيّمة بذلها فنانون جمعوا هذه الروايات بعناية وذوق رفيع، وقدموها بأسلوب رائعة".

وأضاف قائد البحرية الإيرانية، مؤكدًا أن عمق الجهود المبذولة يتجاوز ما يمكن تلخيصه في بضعة أعمال: "ما عُرض اليوم ليس إلا غيضًا من فيض الجهد والمثابرة، وأُعرب عن خالص تقديري لجميع الأحبة الذين حضروا هذا الحفل من دار الأمة والمجموعات الأخرى".

واعتبر الثقة واللجوء من ركائز هوية البحرية، وقال: "إن الدين والمعتقد الديني متأصلان في البحرية، وقد خلد هذا الاعتقاد أسماءً مثل الكابتن عباس وعملية اللؤلؤة في التاريخ". لن يزول هذا النهج بالثقة بالله وأهل البيت (عليهم السلام)، بل سيزداد بروزًا يومًا بعد يوم.

وفي إشارة إلى الموقع الاستراتيجي لهذه القوة، أضاف قائد البحرية: "تُعرف البحرية اليوم كقوة حيوية وحاسمة، وسيستمر هذا النهج. إن تاريخ اليوم يختلف عن الماضي، وما ينبثق من البحر قائم على الجهد والإرادة والمعرفة والإيمان".

وفي الختام، أعرب الأدميرال الإيراني عن امتنانه للفنانين الحاضرين في هذا الحفل، وأشار إلى أن: "البحرية، كما في السابق، تمد يد العون للمجتمع الفني، وستبذل قصارى جهدها لمواصلة هذا النهج، لأن الوحدة والتماسك وتجاوز الصعاب لا تتحقق إلا بالعمل الجماعي والتوكل على الله".

/انتهى/