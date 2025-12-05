ديربي العاصمة طهران؛ برسبوليس واستقلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء يتنافس فريقا برسبوليس واستقلال طهران في الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم على ملعب الإمام الخميني في أراك ابتداء من الساعة 3:30 عصرا.
تقام اليوم في مدينة أراك المباراة رقم 106 بين استقلال طهران وبرسبوليس ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم.
