استقلال وبرسبوليس يتعادلان سلبيًا في الديربي رقم 196

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مباراة استقلال وبرسبوليس في الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإيراني الممتاز، والتي أُقيمت الساعة 3:30 مساءً اليوم الجمعة، بإشراف الحكم سيد وحيد كاظمي على ملعب الإمام الخميني في أراك، انتهت بالتعادل السلبي. وخشية الخسارة، قدم لاعبو ومدربو الفريقين أداءً ضعيفًا.



استضاف ملعب الإمام الخميني في أراك المباراة الرابعة خارج العاصمة بين استقلال وبرسبوليس.





رغم أنه كان من المتوقع أن يقدم الفريقان أداءً جميلاً وممتعاً في الشوط الأول، إلا أنه باستثناء لحظات قليلة، تناقل الفريقان الكرة عشوائياً في وسط الملعب ولم تُخلق أي فرص مميزة على المرمى. ومع تقدم الشوط الأول، بدا أن الجهاز الفني لكلا الفريقين يسعى لتسجيل نقطة في هذه المباراة.



في الدقيقة 85 من المباراة، حصل برسبوليس على ركلة حرة في وسط الملعب، وقاد العمل الجماعي داخل منطقة الجزاء الكرة إلى بيفوما الذي سدد كرة قوية على مرمى استقلال، لكن كرته مرت بجوار المرمى بقليل. كانت هذه إحدى أفضل فرص برسبوليس في الشوط الثاني، لكنها لم تُثمر.



بهذا التعادل، لا يزال استقلال متصدراً للدوري برصيد 20 نقطة ومباراة واحدة مؤجلة، بينما احتل برسبوليس المركز الثاني برصيد 19 نقطة من 12 مباراة.



