وزيرا العلوم الإيراني والأرمني يوقعان مذكرة تعاون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على هامش توقيع هذه المذكرة، الذي جرى اليوم الاثنين 8 سبتمبر/أيلول في مبنى طهران، شكر وزير العلوم الايراني نظيرته الأرميني على حضوره في طهران.

وفي الحفل، صرّحت وزيةر التعليم والعلوم والثقافة والرياضة الأرمينية بأن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الى يريفان في أغسطس/آب. وأعربت أندرياسيان عن أمله في توسيع التعاون بين البلدين.

وأضافت: "لقد تضاعفت الموارد المالية التي تُخصصها الحكومة للأبحاث. كما درسنا تقديم جوائز نقدية للعاملين في المجال العلمي، وأدعو الباحثين والعلماء إلى التعاون في هذه البرامج".

وتابعت وزيرة العلوم الأرمينية: "من اهتماماتنا الأخرى تعليم اللغة الأرمنية. فالسجلات التاريخية المشتركة بين البلدين تتيح لنا التعاون في هذا المجال، والدليل على ذلك هو ما شهدته مدينة برسبوليس من أحداث تاريخية، والتي تُبرز العلاقات العريقة بين إيران وأرمينيا، وهذا مثال على تعاوننا".

وأكدت جانا أندرياسيان أن وجود الأرمن في إيران يُمثل فرصة جيدة للتعاون، قائلةً: "لدى الحكومة الأرمنية برنامج خاص يُساعدنا على تدريس اللغة الأرمنية في الجامعات، وإذا كان هناك مثل هذا الاهتمام، فسنتعاون أيضًا في مجال الدراسات الإيرانية وتعليم اللغات".

قالت: "الموضوع المهم الذي أودّ التطرق إليه هو إنشاء مدينة وأكاديمية للعلوم في أرمينيا، تعمل في مجال العلوم. نحن على وشك إقرار قوانين جديدة في مجال العلوم في أرمينيا، وهدفنا هو تعزيز الصلة بين العلم والبحث العلمي، وزيادة إنتاجيتهما وتنافسيتهما. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى إنشاء مدينة علمية، تُشكّل بيئةً جديدةً للجامعات والمراكز التعليمية للعمل في المدينة الجديدة."

وأكدت جانا أندرياسيان أن وجود الأرمن في إيران يُمثّل فرصةً جيدةً للتعاون، وقالت: "لدى الحكومة الأرمينية برنامجٌ خاصٌّ سيساعدنا على تدريس اللغة الأرمنية في الجامعات، وإذا كان هناك اهتمام، فسنتعاون أيضًا في مجال الدراسات الإيرانية وتعليم اللغات".

وأضافت وزيرة العلوم الأرمينية: "نضع خططًا أوليةً، وفي هذه البيئة، لدينا فرصةٌ لقبول الطلاب الأجانب، وأنا متأكدٌ من وجود هذا المجال للتعاون. كما سنعقد مؤتمرًا في هذا المجال، وأدعوكم للمشاركة فيه وعرض الإنجازات العلمية للجامعات".

قالت: لدينا أيضًا مذكرة تفاهم في هذا المجال، وأنا على يقين بأنه كلما سُهّلت هذه العملية، زاد تعاون الجامعات. ولتحقيق هذا الهدف، أقترح تشكيل فريق عمل لكشف المشاكل والعقبات وإزالتها.

كماى أكد وزير العلوم والبحث والتعليم العالي الايراني بدوره استعداده لزيارة أرمينيا، وأضاف: لدينا قدرات أكاديمية هائلة وتاريخ عريق في جميع المجالات الأكاديمية.

وأكد سيمائي صراف: لدينا أيضًا خبرة جيدة في حدائق العلوم والتكنولوجيا، وأدعوكم لزيارة هذه الحدائق. يمكننا مشاركة تجاربنا مع حدائق المعرفة الجامعية والشركات معكم، مضيفا: يسعدنا إقامة مشاريع بحثية بين إيران وأرمينيا.

وقال وزير العلوم: لطالما كان تبادل الأساتذة والطلاب بين البلدين قائمًا، ونرحب بتطوير هذه المسألة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الجامعات في إيران مستقلة وتتواصل مباشرةً مع الجامعات، لكن وزارة العلوم تُسهّل هذا التواصل، وأنا أوافق على تشكيل فريق عمل.

