خطيب زاده: الصين تلعب دورًا فاعلًا في التطورات العالمية

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، رئيس مركز الدراسات السياسية والدولية في وزارة الخارجية في معرض إشارته إلى الظروف التي يمر بها النظام الدولي: لا يمكن لأي دولة أن تتجاهل الصين وهذا ليس فقط رأي دول الجنوب العالمي، بل هو أيضا واقع متجذر في التيار الرئيسي للسياسة الدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد "سعيد خطيب زاده" في كلمته في منتدى الدوحة 2025 في جلسة نقاشية حول العلاقات الأميركية الصينية وإدارة الفرص والمخاطر في النظام العالمي المتغير على نهاية عصر الهيمنة الأحادية وأهمية دور الصين على الساحة الدولية وقال عن التطورات في العلاقات بين واشنطن وبكين: لقد ولّى عصر الهيمنة، ولا يمكن لأي دولة تجاهل الصين.

وتابع:هذه ليست مجرد رؤية للجنوب العالمي، بل هي حقيقة راسخة في السياسة الدولية السائدة. ينتقل العالم من نظام دولي قائم على القواعد إلى نظام قائم على القوة.

کما أشار إلى وساطة الصين في الاتفاق الإيراني السعودي وحضورها النشط في الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذه الإجراءات توضح دور الصين البناء في إدارة التطورات العالمية.

ویعقد في العاصمة القطرية، ، النسخة الـ23 لمنتدى الدوحة 2025 يومي 6 و7 ديسمبر 2025 بمشاركة رؤساء دول وخبراء ودبلوماسيين وحضور رفيع المستوى من مختلف أنحاء العالم.

