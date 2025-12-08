بزشكيان: أنا واثق من إمكانية حل مشاكل البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اجتماع مع أمناء ونواب أمناء اللجان الحكومية، عُقد صباح الاثنين، أكد مسعود بزشكيان على ضرورة العمل والموافقات بناءً على الأدلة والوثائق العلمية، وقال: في جميع أنحاء العالم، تُخطط السياسات وتُلخص وتُنفذ بناءً على لوائح وأطر محددة ذات سند علمي وتجريبي مقبول.

وأضاف الرئيس بزشكيان: لذلك، إذا أردنا تطبيق سياسة حكومية، فيجب اتباع نهج قائم على التجارب العالمية، لمراجعة تلك الخطة وتلخيصها وتنفيذها مع مراعاة جميع الجوانب؛ فاتباع هذا النهج سيمنع ظهور التحديات. إذا لم تكن اللوائح والموافقات ذات إطار منطقي، فستواجه مشاكل. ينبغي دائمًا مراعاة الطريقة الصحيحة لاستخراج البيانات وتقييمها، وأسس اتخاذ القرارات.

وأشار بزشكيان إلى أن الخلافات تبدأ عندما لا نملك الطريقة الصحيحة لمعالجة القضايا، وقال: "إن التعامل مع القضية بطريقة شخصية هو أحد أسباب الخلافات، ولكن إذا كان لدينا تصنيف مبدئي للبيانات، فلن تتشكل هذه الخلافات".

وأكد الرئيس على أهمية مراقبة موافقات مجلس الوزراء والإشراف عليها، موضحًا السبب: "إن القيام بذلك سيحسن مراقبة وتقييم الموافقات واللوائح في الحكومة".

وأشار الرئيس إلى أن الوضع الحالي يعود إلى أدائنا، وقال: "أنا واثق من أن مشاكل البلاد يمكن حلها ببطء؛ أولويتنا في حكومة الوفاق هي توفير سبل العيش، وإدارة اختلالات الطاقة، والصحة، والتعليم، والبيئة، والوقود، والعلاقات الدولية".

