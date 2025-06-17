العميد حیدري: الرد الإيراني سيزداد شدة في الساعات القادمة

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تصريح له، قال حیدري إن الطائرات المسيرة الهجومية قد دمرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مجموعة من المواقع الاستراتيجية للكيان الصهيوني، حيث تم استهداف مدن تل أبيب وحيفا. وأوضح أن مئات الطائرات المسيرة ذات المدى الطويل، التي تتمتع بقدرات دقيقة وقوة تدميرية كبيرة، تمكنت من تدمير الأسلحة والمواقع الاستراتيجية في الأراضي المحتلة.

وأكد قائد القوة البرية في الجيش أن العدو يجب أن يدرك أن موجة جديدة من الهجمات القوية من قبل القوات المسلحة، وخاصة القوة البرية، قد بدأت باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة، وأن هذه الهجمات ستزداد شدة في الساعات المقبلة.

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