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١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٢ م

العميد حیدري: الرد الإيراني سيزداد شدة في الساعات القادمة

العميد حیدري: الرد الإيراني سيزداد شدة في الساعات القادمة

أعلن العميد كيومرث حیدري، قائد القوة البرية في الجيش، عن بدء موجة جديدة من الهجمات بالطائرات المسيرة ضد مواقع الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات ستزداد شدة في الساعات القادمة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تصريح له، قال حیدري إن الطائرات المسيرة الهجومية قد دمرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مجموعة من المواقع الاستراتيجية للكيان الصهيوني، حيث تم استهداف مدن تل أبيب وحيفا. وأوضح أن مئات الطائرات المسيرة ذات المدى الطويل، التي تتمتع بقدرات دقيقة وقوة تدميرية كبيرة، تمكنت من تدمير الأسلحة والمواقع الاستراتيجية في الأراضي المحتلة.

وأكد قائد القوة البرية في الجيش أن العدو يجب أن يدرك أن موجة جديدة من الهجمات القوية من قبل القوات المسلحة، وخاصة القوة البرية، قد بدأت باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة، وأن هذه الهجمات ستزداد شدة في الساعات المقبلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1959475
یاسر المصری

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