بنين.. عسكريون يعلنون إقالة الرئيس والسيطرة على الحكم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ظهر ضباط على التلفزيون الرسمي باللباس العسكري مدججين بالأسلحة، وأعلنوا وقف العمل بالدستور وحل جميع المؤسسات الحكومية، وتجميد عمل الأحزاب السياسية، وغلق الحدود البرية والجوية والبحرية، وإقالة تالون (67 عاماً) الذي يقود البلاد منذ عام 2016، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.

وأصدرت اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس (CMR) بيانا عبر التلفزيون العام يفيد بإعفاء الرئيس تالون من منصبه.

وذكرت قناة "فرانس 24" أن جنوداً بقيادة المقدم باسكال تيغري سيطروا على التلفزيون الوطني وأعلنوا عزل تالون.

ويُعد تالون ثامن الرؤساء في البلاد، وهو في منصبه منذ 2016، بعدما فاز بولايتين تنتهي الثانية العام القادم.

وكان تالون نفى أنه ينوي الترشح لولاية ثالثة، بعد أثير جدل في البلاد حول ذلك، رغم أن دستور بنين لا يسمح للرئيس بأكثر من ولايتين.

