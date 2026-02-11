وزير خارجية فنزويلا يهنئ بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان خيل بينتو، وزير خارجية إيران، السيد عباس عراقجي، في رسالة بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وجاء في الرسالة:

بالنيابة عن حكومة وشعب جمهورية فنزويلا البوليفارية، أتقدم بأحر التهاني إلى شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية.

وأؤكد مجددًا على أهمية الأخوة والتضامن، والتزامي بالتعاون المشترك من أجل عالم متعدد الأقطاب، ينعم بالازدهار والعدالة الاجتماعية، ويلتزم بالمبادئ التي تضمن سلام بلدينا.