صادرات إيران من الغاز إلى تركيا في عام 2025 تتجاوز 8 مليارات متر مكعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المركز الإحصائي التابع للمفوضية الأوروبية (يوروستات) في أحدث إحصاءاته عن زيادة بنسبة 16% في صادرات إيران من الغاز الطبيعي إلى تركيا في عام 2025.

صدرت إيران أكثر من 7 مليارات و40 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا في عام 2024، وارتفعت هذه الكمية إلى 8 مليارات و170 مليون متر مكعب في عام 2025.

وكانت إيران ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي إلى تركيا عبر خطوط الأنابيب بعد روسيا في عام 2025. وبينما نمت صادرات إيران من الغاز إلى تركيا بنسبة 16% هذا العام، انخفضت صادرات روسيا من الغاز إلى تركيا بنسبة 2%، لتصل إلى 21 مليار و150 مليون متر مكعب.

يأتي النمو الملحوظ في صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا عام 2025 في وقتٍ تنتهج فيه إدارة دونالد ترامب سياسة الضغط القصوى على إيران منذ بداية هذا العام.

ووفقًا لتقرير الاقتصاد المعاصر، كانت الولايات المتحدة أيضًا أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال إلى تركيا العام الماضي، حيث بلغت صادراتها هذا العام 9 مليارات متر مكعب، مسجلةً نموًا كبيرًا بنسبة 80%.

في المقابل، لم تُصدِّر أذربيجان أي غاز طبيعي إلى تركيا هذا العام.