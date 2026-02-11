لاريجاني: لا حديث حول تصفير التخصيب.. إسرائيل تحاول تخريب المسار التفاوضي وتسعى لإشعال الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء،ان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني قال في لقاء مع قناة الجزيرة القطرية: لم نتلق مقترحا محددا من واشنطن وما تم بعمان تبادل رسائل، مضيفا ان المفاوضات مع واشنطن مستمرة ودول المنطقة تسعى لإنجاح المحادثات وموقفنا بشأنها إيجابي.

وصرح لاريجاني ان واشنطن خلصت إلى وجوب اتباع نهج آخر مع إيران غير الخيار العسكري، مشيرا إلى ان الولايات المتحدة توجهت نحو المسار العقلاني بخوضها المفاوضات.

وجدد لاريجاني التأكد ان لا مفاوضات بشأن أي ملف آخر غير البرنامج النووي، مضيفا: هناك أرضية مشتركة مع واشنطن بخصوص عدم امتلاكنا السلاح النووي.

كما اكد لاريجاني انه لا حديث عن تصفير التخصيب فنحن نحتاجه في مجالات الطاقة وتصنيع الأدوية.

ولفت لاريجاني إسرائيل تحاول تخريب المسار التفاوضي وتبحث عن ذرائع لإشعال الحرب، مؤكدا ان إسرائيل ليس لديها مخططات ضد إيران وحدها بل تستهدف استقرار المنطقة بأسرها.

وحول التهديدات الامريكية قال لاريجاني: إذا اعتدت الولايات المتحدة علينا سنستهدف قواعدها العسكرية في المنطقة.

ولفت لاريجاني إلى ان قطر تلعب دورا إيجابيا في مجال الوساطة.

وحول امتلاك ايران للتكنولوجيا النووية، قال امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني: لم يقم أحد بمنحنا التكنولوجيا النووية بل توصلنا إليها بجهودنا المحلية.