لاريجاني يلتقي قادة حركة حماس في الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، علي لاريجاني عدد من قادة حركة حماس في مقر السفارة الايرانية في الدوحة.

واشارت حركة حماس إلى ان رئيس المجلس القيادي لحركة حماس محمد درويش ووفد من قيادة الحركة يلتقي أمين عام المجلس الأعلى الإيراني علي لاريجاني اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة لبحث آخر التطورات السياسية في المنطقة ومستجدات العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وعرض درويش مجمل الأوضاع الميدانية والإنسانية في القطاع في ظل استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وتنصّله من بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وحرص الحركة على تنفيذ بنود الاتفاق وعدم العودة للحرب مرة أخرى.

و أكّد أنّ المقاومة الفلسطينية تواصل صمودها وثباتها في الميدان وتتحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية تجاه شعبها، وفاءً لتعهداتها والتزاماتها في الدفاع عنه، والعمل بكل السبل لوقف العدوان، ورفع الحصار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتضميد جراح أهلنا الصامدين في قطاع غزة.

وجدد درويش تأكيد تضامن الحركة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورفضها لأي اعتداء يستهدف أراضيها، معتبراً أن أي عدوان على الجمهورية الإسلامية أو على أي دولة أخرى في المنطقة سيكون من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد لاريجاني على موقف ايران الثابت والداعم للقضية الفلسطينية مشيداً بتضحيات الشعب الفلسطيني وصموده ومقاومته ومؤكداً استمرار دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لنضاله في مختلف الساحات والمحافل.