انعقاد اللجنة القنصلية المشتركة السابعة بين إيران والفلبين في طهران

انعقدت اللجنة القنصلية المشتركة السابعة بين إيران والفلبين في طهران برئاسة المدير العام لدائرة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الإيرانية "مجتبى شصتي كريمي"، ومساعدة وزير الشؤون القنصلية بوزارة خارجية الفلبين السيدة "آن جالندوان لويس".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال لقاء المدير العام لدائرة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الإيرانية "مجتبى شصتي كريمي"، ومساعدة وزير الشؤون القنصلية بوزارة خارجية الفلبين السيدة "آن جالندوان لويس"، اليوم الأحد، على هامش الاجتماع السابع للجنة القنصلية المشتركة بين إيران والفلبين بالعاصمة طهران.

وأن الجانبين خلال هذا اللقاء، تبادلا وجهات النظر حول القضايا القنصلية، بما في ذلك التعاون القضائي، واتفاقيات نقل المحكومين، وتسليم المجرمين والمساعدة القانونية، والوصول القنصلي، وتسهيلات إصدار التأشيرات لمواطني البلدين، وقضايا الطلاب والإيرانيين المقيمين في الفلبين، والتعاون في مجالات السياحة، والتعاون في مجال الشرطة.

وفي ختام اللقاء تم التوقيع على محضر اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة السابعة بين إيران والفلبين من قبل رئيسا وفدي الجانبين.

