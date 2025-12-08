الكيان الصهيوني حشد كل قوة الناتو وأمريكا إلا أنه لم يحسب قوة الأمة والقيادة

أفادت وكالة مهر للأنباء قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي ونائب رئيس العلاقات العامة في مراسم یوم الطالب: "جاء العدو بكل قواه؛ وحشد الناتو والقيادة المركزية الأمريكية وكل قوتها الهيكلية والإعلامية لضرب إيران. كانت فكرتهم أنه باستهداف القادة والعلماء والمراكز العلمية والصواريخ والرادارات والمواقع الدفاعية والنووية، سيُخلّ النظام وينهار؛ كانت خطة العدو متقنة؛ لقد حسب كل شيء.. باستثناء شيء واحد: القوة الحقيقية للجمهورية الإسلامية. لمدة 45 عامًا، لم يتمكن العدو من حساب عنصر واحد؛ قوة القيادة وموقعها وقدرتها على التعبئة. إن الأمة التي كان من المفترض أن تنهار خلال ساعات قليلة، تفاعلت على مستوى البلاد في نفس الجمعة قبل بدء صلاة الجمعة، وظهرت بقوة أكبر بعد الصلاة.

/انتهى/