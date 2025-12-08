  1. إيران
  2. السياسة
٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٨ م

الكيان الصهيوني حشد كل قوة الناتو وأمريكا إلا أنه لم يحسب قوة الأمة والقيادة

الكيان الصهيوني حشد كل قوة الناتو وأمريكا إلا أنه لم يحسب قوة الأمة والقيادة

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي إن الأمة التي كان من المفترض أن تنهار خلال ساعات قليلة، تفاعلت على مستوى البلاد في نفس الجمعة قبل بدء صلاة الجمعة!

أفادت وكالة مهر للأنباء قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي ونائب رئيس العلاقات العامة في مراسم یوم الطالب: "جاء العدو بكل قواه؛ وحشد الناتو والقيادة المركزية الأمريكية وكل قوتها الهيكلية والإعلامية لضرب إيران. كانت فكرتهم أنه باستهداف القادة والعلماء والمراكز العلمية والصواريخ والرادارات والمواقع الدفاعية والنووية، سيُخلّ النظام وينهار؛ كانت خطة العدو متقنة؛ لقد حسب كل شيء.. باستثناء شيء واحد: القوة الحقيقية للجمهورية الإسلامية. لمدة 45 عامًا، لم يتمكن العدو من حساب عنصر واحد؛ قوة القيادة وموقعها وقدرتها على التعبئة. إن الأمة التي كان من المفترض أن تنهار خلال ساعات قليلة، تفاعلت على مستوى البلاد في نفس الجمعة قبل بدء صلاة الجمعة، وظهرت بقوة أكبر بعد الصلاة.

/انتهى/

رمز الخبر 1965887

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات