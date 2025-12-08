استئناف الرحلات الجوية إلى الشارقة من خمس وجهات في إيران بعد الحرب الـ 12 يومًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها غادرت أول رحلة لشركة طيران إيرانية من مطار الإمام الخميني طهران متجهة إلى الشارقة الساعة 10:30 صباحًا.

صرح رئيس جمعية مكاتب خدمات السفر والسياحة الجوية الإيرانية للصحفيين على هامش انطلاق رحلة الشركة الإيرانية إلى الشارقة: "بعد حرب الـ 12 يومًا التي أضرت بالرأي العام والأوضاع الاقتصادية للشعب بشكل كبير، كانت شركة طيران رائدة في هذه الرحلة".

وأضاف حرمت الله رفيعي: "يُعد خط الشارقة من أكثر الخطوط ازدحامًا وحركةً، وقد بدأت اليوم رحلات جوية من مدن طهران ولار وبندر وقشم والأهواز".

وأضاف: «14 رحلة أسبوعياً إلى الشارقة تبشر بزخم جيد في صناعة السياحة، ونأمل أن يجتهد الأصدقاء وأن تبقى هذه الرحلة قوية ونشهد زيادة في الرحلات الخارجية».

