  1. إيران
  2. المجتمع
٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٣ ص

استئناف الرحلات الجوية إلى الشارقة من خمس وجهات في إيران بعد الحرب الـ 12 يومًا

استئناف الرحلات الجوية إلى الشارقة من خمس وجهات في إيران بعد الحرب الـ 12 يومًا

 انطلقت صباح اليوم الاثنين، أول رحلة لشركة طيران إيرانية إلى الشارقة بعد حرب الـ 12 يومًا، من مطار الإمام الخميني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها غادرت أول رحلة لشركة طيران إيرانية من مطار الإمام الخميني طهران متجهة إلى الشارقة الساعة 10:30 صباحًا.

صرح رئيس جمعية مكاتب خدمات السفر والسياحة الجوية الإيرانية للصحفيين على هامش انطلاق رحلة الشركة الإيرانية إلى الشارقة: "بعد حرب الـ 12 يومًا التي أضرت بالرأي العام والأوضاع الاقتصادية للشعب بشكل كبير، كانت شركة طيران رائدة في هذه الرحلة".

وأضاف حرمت الله رفيعي: "يُعد خط الشارقة من أكثر الخطوط ازدحامًا وحركةً، وقد بدأت اليوم رحلات جوية من مدن طهران ولار وبندر وقشم والأهواز".

وأضاف: «14 رحلة أسبوعياً إلى الشارقة تبشر بزخم جيد في صناعة السياحة، ونأمل أن يجتهد الأصدقاء وأن تبقى هذه الرحلة قوية ونشهد زيادة في الرحلات الخارجية».

/انتهى/

رمز الخبر 1965880
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات