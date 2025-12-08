تحذير من تسلل الإرهابيين من سوريا إلى العراق

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن مركز"المعلومة"، أكد الخبير الأمني العراقي عبد الكريم خلف أنه في حال استمرار انتقال العناصر الإرهابية من سوريا إلى العراق، فإن التهديدات الأمنية في العراق ستزداد حدة.

وأضاف: "يُشكل السماح للإرهابيين بدخول العراق تهديدًا كبيرًا للأمن القومي للبلاد. فالشريط الحدودي بين العراق وسوريا محمي بشكل جيد، مما صعّب على الإرهابيين اختراق الأراضي العراقية".

وقال خلف: "إن العمليات الإرهابية التي نُفذت في العراق خلال السنوات الماضية نفذتها عناصر متمركزة في الأراضي السورية. لا يزال الوضع في سوريا معقدًا، والبلاد منقسمة عمليًا بين عناصر مختلفة ذات أهداف متباينة".

